Віталій Шаповалов з російськими солдатами

На війні проти України ліквідували одного з кращих військових снайперів Росії, який був відзначений десятком державних нагород країни-агресора. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на російських «військкорів» в неділю, 18 травня.

«11 травня в зоні “СВО” загинув старший прапорщик Віталій Миколайович Шаповалов, розвідник-снайпер армійського спецназу Росії. Той самий легендарний “Дєд”. Йому був 51 рік», – написали пропагандисти.

Російський прапорщик Віталій Шаповалов

Російські Telegram-канали додають, що 51-річний Шаповалов брав участь у військових кампаніях у Чечні (п’ять відряджень по пів року), а також два роки провів у Сирії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він воював на боці ЗС РФ.

До слова, наприкінці березня розвідники 225-го окремого штурмового полку проникли у російський штаб на Бєлгородщині та ліквідували 49-річного майора армії Росії Юрія Ломкіна.