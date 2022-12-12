В неділю пластуни отримали Вифлеємський вогонь,а вже у понеділок його привезли до Львова

У понеділок, 12 грудня, пластуни, традиційно, привезли до Львова Вифлеємський вогонь миру. Представники осередку Пласту у Львові передали Вифлеємський вогонь миру меру Львова Андрію Садовому, його заступникам, депутатам та військовослужбовцям, повідомила прес-служба ЛМР.

Львівські пластуни отримали вогонь вчора, 11 грудня, одночасно від польських та словацьких скаутів і сьогодні через мера Львова передали його громаді міста.