Пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь миру
У понеділок, 12 грудня, пластуни, традиційно, привезли до Львова Вифлеємський вогонь миру. Представники осередку Пласту у Львові передали Вифлеємський вогонь миру меру Львова Андрію Садовому, його заступникам, депутатам та військовослужбовцям, повідомила прес-служба ЛМР.
Львівські пластуни отримали вогонь вчора, 11 грудня, одночасно від польських та словацьких скаутів і сьогодні через мера Львова передали його громаді міста.
Багато років поспіль пластуни беруть участь у традиційній церемонії передачі Вифлеємського вогню миру (фото Романа Балука)
«Цьогорічний вогонь особливий, бо ми його приймаємо з нашими військовими зі 80 та 125 бригад. Сьогодні ми тут всі як одна велика родина. Цей вогонь завжди ніс і несе надію, віру в нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо, до якої так сильно прагнемо», – сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.