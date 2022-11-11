Українські міста вирішують, чи доречно цього року встановлювати святкові ялинки та інші атрибути святкувань Нового року і Різдва. У Києві вже розробили дизайн головної ялинки країни, але керівництво міста ще не прийняло остаточне рішення щодо формату святкування зимових свят. Не встановлювати святкову ялинку вирішили у Чернігові, Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирі, Ніжині. Натомість деякі українські міста, наприклад Кременчук та Ірпінь, все ж таки прийняли рішення встановлювати новорічні ялинки і вже ведуть підготовку.

Більшість українських міст, зважаючи на ситуацію в країні, все ще не певні, чи потрібна святкова ялинка та ілюмінація до зимових свят. Так, у Львові ще поки немає остаточного рішення, чи встановлять традиційно ялинку перед Оперним театром та чи відкриється цього року різдвяний ярмарок. А яка ваша думка?