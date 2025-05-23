Споруда командного пункту була суттєво пошкоджена

У середу, 21 травня, Повітряні сили успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу росіян у Бахмуті. Про це у п’ятницю, 23 травня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Внаслідок атаки споруда командного пункту, де розміщувалися росіяни, була суттєво пошкоджена. За словами військових, цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту.



«Сили Оборони продовжуватимуть уражати пункти управління агресора доти, доки всі окупанти не покинуть українську територію і в Україні не настане справедливий, тривалий мир», – наголосили у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня безпілотники атакували Липецьку область. Під ударом опинився завод із виробництва хімічних джерел струму «Енергія» у Єльці.