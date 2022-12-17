У суботу, 17 грудня, відбудеться фінал Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2023». До шортлиста увійшло 10 виконавців та гуртів. Розповімо про кожного з них.
Переможця фіналу нацвідбору визначатимуть, як зазвичай, журі та глядачі шляхом глядацького голосування: по 50% результату голосування. Українці зможуть голосувати за представника на «Євробачення». Голосувати можна буде після усіх виступів конкурсантів. Натомість голосування за допомогою SMS цьогоріч не буде, голосуватимуть українці лише у «Дії».
2Tone
- Гурт складається з двох друзів, Івана та Богдана, які називають самі себе «дуетом сторіччя».
- Іван та Богдан починали як вуличні музиканти.
- Гурт брав участь у «Голосі країни 12».
- 2Tone давав концерти на сході України перед нашими захисниками та захисницями.
- У фінал нацвідбір гурт увійшов з піснею «Квітка».
Jerry Heil
- Справжнє ім'я – Яна Шемаєва.
- Починала як кавер-виконавиця.
- Стала відомою завдяки хіту «Охрана, отмєна».
- У 2020 році брала участь у Нацвідборі на «Євробачення-2020».
- Нещодавно співачка вступила до музичного коледжу «Берклі» у Бостоні.
Moisei
- Справжнє ім'я – Мойсей Бондаренко.
- Був вуличним музикантом та виступав на корпоративах у Києві.
- Зараз захищає Україну у лавах у ЗСУ.
- Нещодавно разом із Дмитром Шуровим (Pianoboy) їздив у тур Україною.
- Moisei відомий за відео, де грає на скрипці у вирві від російської ракети.
OY Sound System
- Гурт існує вісім років.
- Команда сформувалася довкола написання саундреків до цифрового роману «Амнезія» Олександра Михеда, що ввійшов у сімку кращих у світі за версією берлінського фестивалю SoundOut.
- Гурт грає електронну музику з елементами фолку.
- Це сайд-проект Марка Галаневича, учасника гурту «ДахаБраха», його брата Тараса Галаневича, гітариста Євгена Славянова та вокалістки Вікторії Родько.
- Співають українською та англійською, мають одну пісню німецькою.
Demchuk
- Справжнє ім'я – Василь Демчук.
- Брав участь у шоу «Голос. Діти», «Голос країни», «Співають всі».
- Був учасником гурту Cloudless.
- Записує та викладає пісні в TikTok.
- Після 24 лютого оголосив, що в його репертуарі більше ніколи не буде російськомовних пісень.
Tember Blanche
- Дует, що грає інді-поп з елементами фолку.
- Заснований в 2020 році.
- До складу входить вокалістка та авторка пісень Олександра Ганапольська та гітарист і саундпродюсер Владислав Лагода.
- Гурт має один альбом «Тут немає нікого, окрім нас».
- У 2021 році записали версію пісні «Вечорниці» разом із Kalush Orchestra, яка отримала назву «Калуські вечорниці».
Fiinka
- Справжнє ім'я – Ірина Вихованець.
- Дебютувала як співачка у 2019 році, коли виклала кліп на пісню «Груба».
- Співає хіп-хоп у поєднанні з фолькльором.
- Співачка родом з Івано-Франківська та усі її пісні пов’язані з Гуцульщиною.
- Конкурсну пісню «Довбуш» написала на основі легендарної пісні «Ой, попід гай зелененький».
Angelina
- Співачку звати Ангеліна Тереннікова.
- Почала писати пісні в 13 років та була учасницею талант-шоу «Голос. Діти».
- Неодноразово брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення та була у фіналі конкурсу в 2019 та 2020 роках.
- Angelina родом із Вишгорода, але з початку повномасштабної війни вона переїхала до Швеції.
- Брала участь у шведському реаліті-шоу талантів Idol, де зокрема розповідала про війну в Україні.
Tvorchi
- Електронний гурт, у складі якого всього двоє музикантів: саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні.
- Хлопці були студентами Тернопільського національного мкдичного університету імені Івана Горбачевського, де навчалися на фармацевтичному факультеті. На навчання в Україну Джефрі Кенні приїхав з Нігерії.
- Гурт має 4 альбоми.
- Вони були учасниками Націвідбору на «Євробачення-2020».
- Конкурсну пісню «Heart of Steel» написали пісню під враженням героїзму захисників «Азовсталі»
Krutь
- Справжнє ім'я – Марина Круть.
- Брала участь у талант-шоу «X-Фактор».
- У 2020 році стала фіналісткою Нацвідбору на «Євробачення-2020».
- У 2018 році вийшов дебютний альбом виконавиці, який мав назву Arche, у 2019-му — мініальбом Albino. У 2022 році співачка випустила новий альбом «Літепло».
- Її пісня увійшла до саундтреку до фільму «Я працюю на цвинтарі».
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