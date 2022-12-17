У суботу, 17 грудня, відбудеться фінал Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2023». До шортлиста увійшло 10 виконавців та гуртів. Розповімо про кожного з них.

Переможця фіналу нацвідбору визначатимуть, як зазвичай, журі та глядачі шляхом глядацького голосування: по 50% результату голосування. Українці зможуть голосувати за представника на «Євробачення». Голосувати можна буде після усіх виступів конкурсантів. Натомість голосування за допомогою SMS цьогоріч не буде, голосуватимуть українці лише у «Дії».

2Tone

Гурт складається з двох друзів, Івана та Богдана, які називають самі себе «дуетом сторіччя».

Іван та Богдан починали як вуличні музиканти.

Гурт брав участь у «Голосі країни 12».

2Tone давав концерти на сході України перед нашими захисниками та захисницями.

У фінал нацвідбір гурт увійшов з піснею «Квітка».

Jerry Heil

Справжнє ім'я – Яна Шемаєва.

Починала як кавер-виконавиця.

Стала відомою завдяки хіту «Охрана, отмєна».

У 2020 році брала участь у Нацвідборі на «Євробачення-2020».

Нещодавно співачка вступила до музичного коледжу «Берклі» у Бостоні.

Moisei

Справжнє ім'я – Мойсей Бондаренко.

Був вуличним музикантом та виступав на корпоративах у Києві.

Зараз захищає Україну у лавах у ЗСУ.

Нещодавно разом із Дмитром Шуровим (Pianoboy) їздив у тур Україною.

Moisei відомий за відео, де грає на скрипці у вирві від російської ракети.

OY Sound System

Гурт існує вісім років.

Команда сформувалася довкола написання саундреків до цифрового роману «Амнезія» Олександра Михеда, що ввійшов у сімку кращих у світі за версією берлінського фестивалю SoundOut.

Гурт грає електронну музику з елементами фолку.

Це сайд-проект Марка Галаневича, учасника гурту «ДахаБраха», його брата Тараса Галаневича, гітариста Євгена Славянова та вокалістки Вікторії Родько.

Співають українською та англійською, мають одну пісню німецькою.

Demchuk

Справжнє ім'я – Василь Демчук.

Брав участь у шоу «Голос. Діти», «Голос країни», «Співають всі».

Був учасником гурту Cloudless.

Записує та викладає пісні в TikTok.

Після 24 лютого оголосив, що в його репертуарі більше ніколи не буде російськомовних пісень.

Tember Blanche

Дует, що грає інді-поп з елементами фолку.

Заснований в 2020 році.

До складу входить вокалістка та авторка пісень Олександра Ганапольська та гітарист і саундпродюсер Владислав Лагода.

Гурт має один альбом «Тут немає нікого, окрім нас».

У 2021 році записали версію пісні «Вечорниці» разом із Kalush Orchestra, яка отримала назву «Калуські вечорниці».

Fiinka

Справжнє ім'я – Ірина Вихованець.

Дебютувала як співачка у 2019 році, коли виклала кліп на пісню «Груба».

Співає хіп-хоп у поєднанні з фолькльором.

Співачка родом з Івано-Франківська та усі її пісні пов’язані з Гуцульщиною.

Конкурсну пісню «Довбуш» написала на основі легендарної пісні «Ой, попід гай зелененький».

Angelina

Співачку звати Ангеліна Тереннікова.

Почала писати пісні в 13 років та була учасницею талант-шоу «Голос. Діти».

Неодноразово брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення та була у фіналі конкурсу в 2019 та 2020 роках.

Angelina родом із Вишгорода, але з початку повномасштабної війни вона переїхала до Швеції.

Брала участь у шведському реаліті-шоу талантів Idol, де зокрема розповідала про війну в Україні.

Tvorchi

Електронний гурт, у складі якого всього двоє музикантів: саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні.

Хлопці були студентами Тернопільського національного мкдичного університету імені Івана Горбачевського, де навчалися на фармацевтичному факультеті. На навчання в Україну Джефрі Кенні приїхав з Нігерії.

Гурт має 4 альбоми.

Вони були учасниками Націвідбору на «Євробачення-2020».

Конкурсну пісню «Heart of Steel» написали пісню під враженням героїзму захисників «Азовсталі»

Krutь

Справжнє ім'я – Марина Круть.

Брала участь у талант-шоу «X-Фактор».

У 2020 році стала фіналісткою Нацвідбору на «Євробачення-2020».

У 2018 році вийшов дебютний альбом виконавиці, який мав назву Arche, у 2019-му — мініальбом Albino. У 2022 році співачка випустила новий альбом «Літепло».