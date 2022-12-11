13-річна Злата Дзюнька представляла Україну з піснею «Незламна»

11 грудня у Вірменії відбувся фінал міжнародного пісенного дитячого конкурсу «Євробачення», в якому переміг представник Франції Lissandro. Україна посіла 9 місце, здобувши 111 балів.

Україну на пісенному конкурсі, який відбувся в Єревані, представляла 13-річна Злата Дзюнька з Рави-Руської піснею «Незламна». Кліп на цю пісню команда співачки знімала у підвалі під час ракетних обстрілів.

Загалом у конкурсі взяли участь 16 країн. Перші три місця посіли, відповідно, Франція, Вірменія та Грузія. Україна посіла 9 місце. Журі віддало українській представниці 47 балів, а глядачі оцінили виступ співачки в 64 бали. В результаті Злата Дзюнька отримала 111 балів.

Злата Дзюнька живе у місті Рава-Руська, закінчила місцеву музичну школу. Зараз займається у вокальній майстерні Ілларії. Пісню «Незламна» вони написали разом з Ілларією. Злата – учасниця конкурсів і фестивалів Prague Art Festival (Чехія), Zvaigzdziu sonata 2022 (Литва), Vistula Sounds 2022 (Польща).