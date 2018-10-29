У Львові відбулися наймасовіші в Україні змагання з кіокушинкай карате

Відкритий Кубок Львова зібрав на татамі 1320 учасників

СпортМарічка Кулачковська, 29 жовтня, 15:04 6780

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Із п'ятниці по неділю відбувався відкритий Кубок Львова із кіокушинкай карате – наймасовіші змагання в Україні із цього виду спорту. Учасники сходилися у контактних поєдинках куміте упродовж трьох днів.

Під кінець сезону демонстрували результати тренувань і гартували силу каратисти із 72 команд. Отримати перепустку на іспит на татамі могли усі, хто займається кіокушинкай в Україні. Незалежно від віку чи рівня майстерності.

Учасниця Аліна Возняк після перемоги у поєдинку розповідає: «Я старалася не хвилюватися, не думати, що в суперниці «вищий» пояс, і я її маю боятися. Я старалася повірити в себе, і це сталось. Але супротивниця реально сильно била. Вона достойний суперник». Потім дівчинка додає: «Взагалі я спочатку була гімнасткою. Але тренування мені по часу не підходили, і я пішла на карате. Бо з дитинства любила битися. Карате мені реально подобається, воно таке прикольне».

Кіокушинкай карате радять займатися уже з п’ятилітнього віку. Адже цей вид спорту розвиває силу, спритність та цілеспрямованість. А дорослим цей спорт може допомогти почуватися впевненим у різних життєвих ситуаціях.

Турнір у Львові провели уже вшістнадцяте поспіль. Його співорганізатор Сергій Мутін згадує, як цей спорт лише набирав обертів у Львові: «Все починалося зі спортивних залів шкіл. Займалися по 20-30 людей. Пам’ятаю, коли я в 1998 чи 1999 році перший раз виступав: не було татамі, а нас було 12 дорослих, які виступали тоді на змаганнях. Зараз же в нас у кожній категорії не менше, ніж 30-40 спортсменів вже є. А категорій багато».

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