Львів'янин Станіслав Горуна – переможець етапу серії «Karate 1 Premier League – Istanbul»

Львівські каратисти здобули призові місця на етапі всесвітньої серії з карате прем'єр-ліги в Стамбулі. На змаганнях у Туреччині львів'янин Станіслав Горуна посів перше місце у ваговій категорії 75 кілограмів. У фінальному поєдинку львів'янин зійшовся з йорданцем.

Переміг, бо перед боєм підготував власну тактику. Вдалося здолати вищого суперника завдяки активному рухові й незвичній поведінці.

«Приїхали, виграли, гарно закінчили сезон. З золотою медалькою. В нас цього року такий календар, що ми тільки й їздимо на турніри серій, а з всіх цих турнірів формується рейтинг. І зараз на основі цього рейтингу відбувається відбір на олімпійські ігри», ‒ каже Станіслав Горуна.

Повернулася з бронзовою медаллю і львів'янка Катерина Крива. Своє третє місце у ваговій категорії 50 кілограмів каратистка «розіграла» із марокканкою.

«Я билася за третє місце, перший поєдинок програла, на жаль, але моя суперниця витягнула мене в «утішаючі» поєдинки, і вже там я зрозуміла, що потрібно боротися за медаль», ‒ каже Катерина Крива.

Заслужений тренер України та начальник міського управління молоді та спорту Антон Нікулін додає: «Ми стартуємо до наступного сезону, де буде вже безпосередньо відбір проходити на Олімпійські ігри. Зараз ми отримали потрібні для нас бали. І зараз, скажімо, ми на досить хорошій, досить позитивній ноті закінчили цей сезон».

Загалом у цьому турнірі взяли участь майже півтисячі спортсменів із понад 30 країн світу.