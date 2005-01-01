У Львові відбувся показ фільму про українського політв'язня Юрія Яценка

Юрій Яценко повернувся до Львова у травні 2015 року

У Львові, в Центрі Шептицького відбувся допрем’єрний показ фільму В’ячеслава Бігуна «Сильні духом». Показ пройшов у рамках акції «Свободу політв’язням Кремля». На показі був присутній заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політичний в'язень Ахтем Чийгоз. У фільмі йдеться про першого українського політв'язня Юрія Яценка.

Юрій Яценко – львів’янин, активний учасник Євромайдану. Його затримали у травні 2014 року в Курській області Росії. Його звинуватили у незаконному перетині кордону, у зберіганні вибухівки та контрабанді і засудили до двох років ув’язнення. Пізніше термін ув’язнення скоротили до 9 місяців, після його закінчення Яценко повернувся додому. Зараз Яценко є радником міністра закордонних справ.

Хлопець розповів, що росіяни його катували, причому методи роботи сучасної російської поліції, за його словами, не відрізняються від тодішніх, які свого часу описував Олександр Солженіцин у книжці «Архіпелаг ГУЛАГ».

«Як тільки Юрій вийшов з в’язниці з Росії, я одразу зв’язався з ним. Він одразу відгукнувся та вже невдовзі ми розпочали знімати. Перші зйомки відбувалися у серпні 2015 року у музеї-тюрмі на Лонцького. У листопаді 2017 ми зробили першу версію фільму. Всю документалістику ми хотіли передати глядачам через погляд, очі», - зазначив режисер фільму В’ячеслав Бігун.

Фільм здобув спеціальну почесну відзнаку кінофестивалю «Скарб Солідарності» за «професійність та високу мистецьку якість».

Нагадаємо, студентів юридичного факультету Львівського університету Юрія Яценка та Бориса Яричевського затримали 6 травня 2014 року в Курській області Росії. Спершу їх звинуватили в порушенні правил перетину кордону, оштрафували і мали депортувати. Але згодом, з'ясувавши, що хлопці – львів'яни, звинуватили їх ще й в контрабанді. У серпні Бориса звільнили, він повернувся в Україну, а проти Юрія Яценка порушили справу, за якою його засудили до 2 років тюрми.

Однак 30 квітня 2015 року російський суд міста Бєлгород зменшив вирок Юрію Яценку з 2 років до 9 місяців. Відповідно, цей термін він уже відбув і 7 травня повернувся в Україну.