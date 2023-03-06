Виставка проходитиме з 6 березня по 15 квітня

У Львівському муніципальному мистецькому центрі відбулося відкриття виставки стінописів XVI – XIX століть, які знайшли під шаром фарби в помешканнях австрійського типу. Зокрема на експозиції «Моя квартира скинула шкіру» представлені перенесені малюнки зі стін будинку на Вірменській, 17.

Виставка стартувала у понеділок, 6 березня за адресою на вул. Стефаника, 11. Три зали муніципального центру виділили на експозицію фрагментів стін, які вдалося виявити та реставрувати. На трансфери (перенесені частини стінописів) зі стель можна поглянути до 15 квітня.

Авторами-реставраторами виставки є група KARP Restorer на чолі з Василем Карповим, архітектор Олег Рибчинський та художник Володимир Костирко. Крім виставкових експонатів, Львівський муніципальний центр пропонує ознайомитися з роботою майстрині-реставраторки Ірини Гірної, яка займалась віднайденням та відновленням історичних стінописів у будівлі центру. Історичні роботи представлені без додаткової фарби чи лаку.

«Під радянськими нашаруваннями, під нашаруваннями євроремонту можна знайти стіни, які дуже часто оздоблювали, і це було дуже традиційно для Львова. Кожна квартира мала своє унікальне обличчя, і ця виставка присвячена поверненню до свого обличчя, скиданню цієї шкіри. Ми змінюємося, змінюється наше суспільство, думки щодо нашої спадщини, а спадщину можна знайти й на стінах», – розповіла засновниця Львівського муніципального центру Ляна Мицько.

Усі стінописи, які виявили на вул. Вірменська, 17, повернуть до власників після завершення виставки, розповів ZAXID.NET художник-реставратор монументального мистецтва Василь Карпів. Згодом будинок на Вірменській може стати публічним простором, проте яким саме, Василь Карпів не уточнив.

«На Вірменській може бути публічний простір, що це буде – допоки невідомо. Можливо, будуть проводитися конкурси щодо цього, проте зараз точно одне – там буде публічний простір», – зазначив Василь Карпів.

На відкритті виставки реставраторка Ірина Гірна продемонструвала, як можуть виглядати квартири у старих будівлях, якщо свідомо та відповідально ставитися до стінописної спадщини. Майстриня разом з Ляною Мицько показала, як центр реставрував квартиру, яку зараз використовують для мистецьких резидентів-переселенців. Стіни та стелі квартири разом з 20 волонтерами очищали від верхнього шару фарби в рамках проекту «Арт-терапія», де люди могли отримати базові навички реставраторів та спробувати «скинути шкіру» у помешканнях в історичних будівлях.

«Це наша така хороша пропаганда – зберігати пам'ять. Бо часто до нас звертаються мешканці, які не мають коштів на реставрацію і не знають, як правильно. Вони питають, як би вони могли це самі зробити. Ми час від часу робимо майстеркласи на квартирах, які люди готові надавати, кличемо, ті, хто має власні помешкання, пробують робити це самі», – розповіла Ірина Гірна ZAXID.NET

За словами Ірини Гірної, багато людей не можуть дозволити собі професійну реставрацію, оскільки стартова ціна таких робіт коштує приблизно 70-80 доларів за м². Тому виставка, лекторій та майстеркласи покликані залучити мешканців до збереження історичної пам'яті в межах їхніх будинків.

Окрім виставки «Моя квартира скинула шкіру», у Львівському муніципальному центрі триває експозиція постерів з цитатами лідерів думок України в рамках одеського проекту «Літери в місті».