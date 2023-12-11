11 грудня у Львові запроцювала безготівкова форма оплати у всіх видах громадського транспорту

У понеділок, 11 грудня, у Львові запрацювали ще 26 пунктів продажу транспортних карток «ЛеоКарт». Відтак, станом на зараз придбати ЛеоКарт можна в 76 точках – 40 кіосках «Інтерпрес» та 36 терміналах EasyPay, що обладнані відповідними диспенсерами.

Як розповіли у львівській мерії, також у згаданих точках можна і поповнити транспортні картки. Крім того, функція поповнення карток доступна у 631 терміналі EasyPay.

Переглянути всі 76 локацій продажу/поповнення «ЛеоКарт» можна на онлайн-мапі.

Вартість картки-носія квитка становить 60 грн. Важливо, що на загальній картці «ЛеоКарт» завжди має бути баланс для резервної поїздки. Тому при купівлі картки необхідно оплатити 60 грн та внести депозит у розмірі 10 гривень. Цих 10 гривень залишається на балансі картки, що дає можливість пасажиру навіть при нульовому балансі здійснити одну резервну поїздку. Далі, аби активувати картку, її необхідно поповнити на суму від 1 гривні. Пасажирам рекомендують поповнити ЛеоКарт на суму не меншу вартості однієї поїздки. Комісійний збір, незалежно від суми чи способу поповнення картки, з пасажира не стягується.

Наразі доступні такі способи поповнення балансу загальних і персоналізованих «ЛеоКарт»: онлайн – через застосунок та веб-сайт EasyPay; через термінали EasyPay та у 40 кіосках «Інтерпрес».

Перевірити залишок коштів на картці «ЛеоКарт» можна за допомогою валідаторів у салонах транспортних засобів, через термінали, застосунок і веб-сайт EasyPay та через кіоски «Інтерпрес».

Нагадаємо, 11 грудня безготівкова оплата запрацювала на всіх міських автобусних маршрутах та в електротранпорті. Вартість однієї поїздки в усіх видах транспорту залежить від способу оплати та складає: 13 грн – при оплаті транспортною карткою «ЛеоКарт», 15 грн – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC; 20 грн – при оплаті готівкою у водія; 6,5 грн – для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт. Тобто, найдешевшою є поїздка з транспортною карткою ЛеоКарт, а найдорожчою – при оплаті готівкою. Штраф за неоплачений/незавалідований проїзд – 300 грн.

Для учнів та пільговиків, які мають персоналізовані транспортні картки «ЛеоКарт», проїзд в автобусах, трамваях та тролейбусах – безоплатний.