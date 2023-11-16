Продаж загальних транспортних карток «ЛеоКарт» стартував 15 листопада

У Львові 15 листопада, перший день продажу загальних транспортних карток «ЛеоКарт», мешканці придбали 1 тис. 48 таких карток. Користуватися ними можна буде з 11 грудня, коли в місті запровадять безготівкову оплату проїзду в усіх видах транспорту. До цього часу користуватися такою карткою пасажирам не рекомендують.

Як розповів керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, продаж «ЛеоКарт» відкрили за місяць до запуску безготівкової оплати проїзду в усіх видах транспорту, щоб люди могли підготуватися та придбати собі таку картку.

«Користуватися загальною «ЛеоКарт» можна буде після повноцінного запуску безготівкової оплати та дії єдиних тарифів на проїзд в автобусах, трамваях та тролейбусах. Саме з 11 грудня ця картка буде найзручнішим та найдешевшим способом оплати в транспорті. До цього часу ми не рекомендуємо використовувати таку картку, бо до 11 грудня вона не є підставою для проїзду. Водночас, при валідації кошти з рахунку «ЛеоКарт» будуть списані», – зазначив Олег Забарило.

Також посадовець пояснив, яку суму має заплатити людина, аби придбати загальну транспортну картку «ЛеоКарт».

«Щоб купити загальну транспортну картку «ЛеоКарт», пасажир має оплати вартість пластикової картки – носія квитка. Ця суму затверджена рішенням виконкому і складає 60 грн. Також необхідно внести депозит у розмірі 10 грн – ця сума залишається на балансі картки і дає можливість пасажиру, навіть при нульовому балансі, здійснити одну резервну поїздку. Далі пасажир поповнює баланс картки – від 1 гривні і більше. Однак, ми рекомендуємо поповнювати картку на суму не меншу, ніж вартість однієї поїздки. Комісійний збір, незалежно від способу чи суми поповнення картки, з пасажира не стягується», – розповів Олег Забарило.

На сьогодні купити загальні транспортні картки «ЛеоКарт» та поповнити їх баланс можна у 43 пунктах на основних зупинках громадського транспорту. Йдеться про 35 кіосків «Інтерпрес» та вісім терміналів EasyPay, що облаштовані відповідними диспенсерами.

Мережа пунктів продажу/поповнення транспортних карток розширюватиметься. Переглянути актуальні локації можна тут.

Нагадаємо, у Львові з 11 грудня безготівкова оплата проїзду стане доступною на усіх міських маршрутах. Безготівково за проїзд можна буде оплатити банківською картою чи пристроєм з NFC та транспортною карткою «ЛеоКарт». Також залишається можливість оплати готівкою у водія, але цей варіант буде найдорожчим для пасажира.

З дня впровадження безготівкової оплати проїзду в усьому громадському транспорті право на пільговий проїзд надаватиметься виключно за наявності персоналізованої транспортної картки «ЛеоКарт».