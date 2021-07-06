Через вісім років після закриття на реконструкцію у Львові відкрили гінекологічний корпус обласного перинатального центру

У вівторок, 6 липня, відкрили гінекологічний корпус Львівського обласного перинатального центру. На його реконструкцію витратили понад 172 млн грн. Відтепер львів'яни і мешканці Львівщині, а також інших областей і навіть інших країн зможуть отримати тут повний комплекс медичних послуг: від планування сім'ї, супроводу жінки під час вагітності до народження дитини і виходжування передчасно народжених малят.

Відкриття перинатального центру чекали і мешканці Львова та області, і медики цього центру, які нарешті через 8 років змогли повернутися на робочі місця і які доклали до цього максимум зусиль.

Нова операційна у гінекологічному корпусі перинатального центру

Перинатальний центр на реконструкцію закрили у вересні 2013 року. Тоді планували закінчити її максимум за рік, але все затягнулося на довгих вісім років. Реконструкція супроводжувалася численними скандалами, його урочисто відкривали кілька разів. Після скандального відкриття за участі президента Петра Порошенка незавершеного об'єкта тодішній голова ЛОДА Олег Синютка розпорядився звільнити за недоліки будівництва чотирьох лікарів. Пізніше медики довели у суді безпідставність звільнення і поновилися на роботі.

Перинатальний центр відкривали поступово. У червні 2018 року відкрили акушерський корпус, на реконструкцію якого витратили понад 161 млн грн. Загалом реконструкція перинатального центру обійшлася у понад 330 млн грн.

Львівський обласний перинатальний центр відкрився у 1990 році. Він був першим перинатальним центром в Україні і лікарі сподіваються, що він і надалі буде залишатися першим за якістю надання медичних послуг не лише в Україні, а буде конкурувати з європейськими центрами і сюди за меддопомогою приїжджатимуть жінки не лише зі Львова, а області, а й інших областей і країн.