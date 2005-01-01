У Львові відкрили магазин «Техноскарб» на вул. Кн. Романа, 11

Нові можливості на ринку послуг. У Львові відкрили комісійний магазин техніки нового формату «Техноскарб» з унікальною послугою «Готівковий генератор», де можна отримати кредит за товар, що здали на комісію.

Це перший комісійний магазин та єдиний в Україні з унікальною послугою – «Готівковий генератор». Це інноваційний комплекс послуг з продажу та купівлі техніки, що була у вжитку. Тут можна продати техніку за власною ціною, здати на комісію, а найцікавіше – отримати кредит під заставу свого товару. Це дозволить дуже швидко продати техніку, здавши її на комісію, або відразу отримати частину коштів в кредит.

«Можна як придбати техніку, так і здати чи зразу отримати кошти за неї, чи залишити на комісію і дочекавшись, коли вона піде на реалізацію – отримати свої кошти», – розповів Роман Вариха, керуючий магазину «Техноскарб».

У магазині великий асортимент – від мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки до будівельних інструментів. Кожен товар перш, ніж він потрапить на полиці магазину, ретельно перевіряють спеціалісти.

«Якщо вона влаштовує всі критерії і працює, ми її виставляємо на продаж. Якщо ж є якісь виявлені дефекти, то ми відмовляємо», – сказав Роман Вариха, керуючий магазину «Техноскарб».



Для зручності оглянути техніку можна як у магазині на вул. Кн. Романа, 11, так і на сайті магазину «Техноскарб». У мобільному додатку, що створено спеціально для послуги «Комісія», клієнт може контролювати продаж своїх товарів, змінювати ціну або ж отримати кредит онлайн одразу на банківську картку.