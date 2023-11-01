Мурал у пам'ять про Тараса Чайку відкрили на фасаді ліцею, де він навчався

У середу, 1 листопада, у Львові урочисто відкрили мурал Герою України Тарасу Чайці. 30-річний військовий був командиром розвідувального взводу львівської 125 бригади ТрО та загинув рік тому на Донеччині. Мурал у пам’ять про Героя відкрили на стіні Львівського наукового ліцею імені Богдана-Ігоря Антонича», де він навчався.

«Цей мурал буде нагадувати кожному з нас, а головне вихованцям нашого наукового ліцею – про ту ціну, яку український народ платить за свою незалежність, та про загиблих Героїв, яких ми зобов`язані пам’ятати, передаючи ту пам’ять з покоління в покоління», – зазначив на відкриті муралу в.о. керівника справ Львівської облради Ярослав Гасяк. Львівський науковий ліцей імені Антонича є комунальним закладом Львівської облради.

Тарас Чайка – випускник обласного ліцею 2010 року. У 2014 році закінчив військову кафедру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У перші дні повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. Служив у лавах 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ командиром окремого розвідувального взводу.

2 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в Донецькій області автомобіль, в якому перебував Тарас Чайка, потрапив під танковий обстріл. Лейтенант отримав важке осколкове поранення, однак він зумів спрямувати автомобіль у бік, протилежний обстрілам, чим врятував життя екіпажу машини. Від отриманого поранення Тарас Чайка загинув. Похований у Львові на Личаківському військовому цвинтарі.

Указом президента від 29 вересня цього року Тарасові Чайці посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».