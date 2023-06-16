На території лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова у п’ятницю, 16 червня, відкрили центр для релокованого бізнесу, де зможуть працювати на пільгових умовах малі та середні підприємці, які виготовляють протези і засоби для реабілітації.

У міськраді Львова розповіли, що центр – це тимчасова споруда площею 450 м2, всередині – чотири бокси та кімната для персоналу. Для центру за допомогою Програми розвитку ООН закуплять інноваційні 4D-сканер і принтер, що утричі пришвидшать процес виготовлення протезів.



Будівлю на два роки передадуть у пільгову оренду релокованим підприємствам. У понеділок, 19 червня, конкурсна комісія з відбору релокованих підприємств для роботи в центрі оголосить про старт прийому заявок. Їх можна буде подавати впродовж місяця.

На реалізацію проекту Програма розвитку ООН виділила грант на суму 5,5 млн грн, ще 1,5 млн грн – співфінансування від Львівської міської ради.