Інвестори підтримали стартап львівських школярів зі створення навчальної платформи
Проект «Kolibri» отримає 80 тис. грн
Команда фіналістів конкурсу молодіжного підприємництва на Львівщині отримала 80 тис. грн інвестицій для створення корисної навчальної платформи для підлітків «Kolibri». Про це повідомили у Tech StartUp School.
Команда школярів з Львівщини – Олексій Третяк (керівник групи), Мар’яна Жигайло, Роман Колодій, Максим Панчишин, Анастасія Зелінська, Віталій Бакун – ініціювали створення навчально-ігрової платформи для школярів 5-11 класів «Kolibri».
Спершу їхній стартап вийшов у фінал конкурсу проектів молодіжного підприємництва за навчальним програмою «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО». А згодом його представили потеційним інвесторам.
Проект «Kolibri» отримав підтримку інвесторів – 80 тис. грн від виробника стабілізаторів напруги Quant, ТМ Electro100, ТМ Chocoboom, а також від команди ГО «Світ важливих ініціатив», її друзів та партнерів.
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«Гроші нададуть як цільове фінансування основних витрат для створення навчально-ігрової платформи для підлітків – "Kolibri", призів на заходи з її популяризації і оплати за тренінгові навчання для команди школярів-розробників з метою поглиблення їхніх знань і вмінь, необхідних для розвитку стартапу», – пояснили у Tech StartUp School.
Керівник Tech StartUp School Назар Подольчак уточнив ZAXID.NET, що це буде навчальна платформа з сучасними предметами, технологіями та доступністю викладення матеріалу для учнів і інших.
Фінансування проекту відбуватиметься поетапно до серпня 2023 року, в залежності від успішності створення навчальної платформи і забезпечення її ефективного функціонування.
Загалом на розгляд інвесторів представлять 36 школярських стартапів із 116. Це 17 прототипів проектів та 19 бізнес-ідей.