Проект школярів відібрали інвестори

Команда фіналістів конкурсу молодіжного підприємництва на Львівщині отримала 80 тис. грн інвестицій для створення корисної навчальної платформи для підлітків «Kolibri». Про це повідомили у Tech StartUp School.

Команда школярів з Львівщини – Олексій Третяк (керівник групи), Мар’яна Жигайло, Роман Колодій, Максим Панчишин, Анастасія Зелінська, Віталій Бакун – ініціювали створення навчально-ігрової платформи для школярів 5-11 класів «Kolibri».

Спершу їхній стартап вийшов у фінал конкурсу проектів молодіжного підприємництва за навчальним програмою «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО». А згодом його представили потеційним інвесторам.

Проект «Kolibri» отримав підтримку інвесторів – 80 тис. грн від виробника стабілізаторів напруги Quant, ТМ Electro100, ТМ Chocoboom, а також від команди ГО «Світ важливих ініціатив», її друзів та партнерів.

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«Гроші нададуть як цільове фінансування основних витрат для створення навчально-ігрової платформи для підлітків – "Kolibri", призів на заходи з її популяризації і оплати за тренінгові навчання для команди школярів-розробників з метою поглиблення їхніх знань і вмінь, необхідних для розвитку стартапу», – пояснили у Tech StartUp School.

Керівник Tech StartUp School Назар Подольчак уточнив ZAXID.NET, що це буде навчальна платформа з сучасними предметами, технологіями та доступністю викладення матеріалу для учнів і інших.

Фінансування проекту відбуватиметься поетапно до серпня 2023 року, в залежності від успішності створення навчальної платформи і забезпечення її ефективного функціонування.

Загалом на розгляд інвесторів представлять 36 школярських стартапів із 116. Це 17 прототипів проектів та 19 бізнес-ідей.