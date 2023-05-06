Потенційним інвесторам запропонують розвинути представлені стартапи

У Львові презентували фіналістів програми розвитку молодіжного підприємництва. Авторів найцікавіших стартапів нагородили грошовими преміями Львівської ОВА загальною сумою 350 тисяч гривень. 36 проектів та бізнес-ідей представлять потенційним інвесторам, повідомив департамент освіти і науки Львівської ОВА. Серед них – роботи-помічники, корисні програми, еко- та соціальні проекти.

Пілотний навчальний проект «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО» реалізували на базі Tech StartUp School для десяти громад Львівщини, але у ньому взяли участь учні з усієї області, включно з ВПО. Заявки на участь у програмі подали понад 1200 школярів та студентів Львівщини, 530 з них успішно завершили навчання. Кожен учасник проходив навчання на двох курсах: обов’язковому «Креативне мислення» та одному з п’яти на вибір – «Основи ІТ», «Біотехнології», «Робототехніка», «Управління дронами», «3D моделювання».

За підсумками навчання учасники представили на розгляд менторів 116 ідей, з яких 36 стартапів відібрали для презентації інвесторам. Це 17 прототипів проектів та 19 бізнес-ідей.

Журі визначило найкращі проекти:

1 місце – smart-очисника водойм WARO (Владислав Братюк);

2 місце – розумна тростина для людей з порушенням зору (Меланія Волошинська);

3 місце – розумна лампа Softlamр (Ірина Вовк та Назар Шийка).

Серед бізнес-ідей відзначили:

1 місце

підвищення ефективності використання косметики «Центр дослідження генетичного різноманіття». Передбачає аналіз генетичного коду окремих ділянок ДНК різних організмів, у тому числі людей і домашніх тварин для підвищення ефективності використання косметики (автор Марк Яровий).

«Na Lushku», заміна шкідливої їжі на здорові продукти (Анастасія Грабовецька, Юлія Гринаш, Надія Куцопей, Вікторія Савчин, Анастасія Хай).



2 місце

«Охоронець порядку»: робот, що стежить, чи люди викинули сміття (якщо ні, він робить зауваження), стежить за безпекою на дорозі, не дозволяючи вибігати на проїжджу частину, реагує на повітряну тривогу (Ольга Свистун).

робот «Помічник Шахтар», який допомагатиме у небезпечній роботі гірників (Іван Сідельник).

3 місце

виведення штаму бактерій, що ефективно розщеплюють пластик «PET Biodegradation». Виділення з грунту мікроорганізмів, що здатні розщеплювати пластмасу, їхнє дослідження для подальшого використання при переробці пластику (Софія Гоцало).

«Outlook». Цей сервіс допоможе керувати звичайними і бізнес-ідеями чи процесами. У програмі штучний інтелект допоможе довести ідею до кінця (Юрій Серкіз, Соломія Барабах).

Переможців нагородили грошовими преміями у сумі 20, 15 та 12 тис. грн відповідно.

Область підтримає фінансово реалізацію найцікавіших. Директор департаменту освіти та науки Львівської ОВА Олег Паска розповів, що за Програмою розвитку освіти Львівщини на цей рік передбачено понад 1,3 млн грн. Таку ж суму планують залучити в територіальних громадах на умовах співфінансування.

Усі команди-фіналісти отримали заохочувальні премії у розмірі 5400 гривень. Загальний призовий фонд від Львівської ОВА склав 350 тис. грн, ще 1,3 млн грн виділять на фінансування проектів фіналістів.