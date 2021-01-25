Свято Маланки у Красноїльську

У понеділок, 25 січня, у Львівському мистецькому муніципальному центрі на вул. Стефаника, 11 відкрилась виставка атмосферних світлин святкування Маланки. Усі фото були зроблені під час експедицій медіапроекту Ukraїner протягом 2017 – 2020 років.

На стінах муніципального мистецького центру представлені світлини Сергія Коровайного, Дмитра Бартоша та Олександра Хоменка, що показують святкування Маланки у Красноїльську, Космачі й Осичках.

«Протягом декількох років команда медіапроекту Ukraїner досліджувала, як святкують Маланку в тих регіонах України, де радянські заборони не змогли вповні перервати автентичні звичаї. Ідеєю ж для цієї експозиції стало розширення локальних традицій. У Львівському муніципальному мистецькому центрі ми покажемо, які яскраві та нетипові для інших регіонів свята відбуваються на Буковині, Поділлі та Карпатах», – розповіла Катя Акварельна, більд-редакторка проекту та авторка експозиції.

До експозиції виставки також увійшли роботи художниці Ірини Полянської: маски та крила, у які вбираються маланкарі під час буковинського карнавалу. Виставка триватиме до 14 лютого.

Найбільша й найвідоміша з усіх буковинських Маланок відбувається в селищі Красноїльськ, що на кордоні з Румунією. 13 і 14 січня тисячі людей у вигадливих костюмах виходять на вулиці селища з виставами, піснями й танцями, святкуючи прихід Нового року. Традиції маланкування тут зберегли попри заборони радянської влади й сьогодні до Красноїльська на Маланку з’їжджаються тисячі туристів не тільки з усієї України, а і з інших країн світу.