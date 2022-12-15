У Львові 15-18 грудня під гаслом «Імперії впадуть» пройде 14-й фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art.

На глядачів чекатиме 5 показів українського короткометражного кіно, лекція Віталія Портникова та концерт гурту Krapka;КОМА.

Цьогоріч організатори вирішили відмовитись від звичного формату проведення фестивалю. 14-й Wiz-Art відбудеться без традиційної конкурсної програми, іноземних фільмів та церемонії нагороджень.

Натомість впродовж чотирьох днів львів’яни та гості міста матимуть змогу переглянути 5 програм українських короткометражних фільмів:

Opening program. Імперії впадуть

Liberty Shorts. Про свободу

Oh My Dear Ukraine

I’m Good, I’m Lost. Загублені

Моя ідентичність

Розкрити тему фестивалю допоможе лекція публіциста, письменника та журналіста Віталія Портникова «Чому імперії впадуть: коротка історія колоніалізму та свободи», яка відбудеться 16 грудня.

Фінальним акордом стане концерт мультиінструментального дуету Krapka;КОМА. А доповнить завершальний вечір «скорботний сеанс з Євтимієм Вухоляпом».

Розпочне фестиваль програма «Імперії впадуть». До неї увійшло шість фільмів:

Putler Kaput (на головному фото). Микита Лиськов. Україна 2022. Після початку повномасштабної війни росії проти України, режисери й режисерки анімації з усього свіу обʼєднались, щоб убити Путіна! Принаймні на екрані.

Вони бачили Сталіна. Алекс Стоянов. Україна 2022. Фільм заснований на хроніці виступу Сталіна у Великому театрі в Москві в 1937 році. Хроніка була створена радянською владою в пропагандистських цілях. Я перемонтував фільм і відтворив відео у зворотному напрямку, уповільнивши його в 5 разів.

Мир і спокій. Мирослава Клочко та Анатолій Татаренко. Україна 2022. Коли російські війська вторглися до України, відомий драматург Андрій Бондаренко написав п’єсу, де розповідає про життя, обірване війною. Автор зосереджується на житті своєї родини. На зміну миру та спокою, які були із ним з дитинства, приходять історичні травми, революції, війна. І тепер, у дорослому віці, Андрій стикається з загрозою, свідком якої були попередні покоління його родини. Ці думки втілилися в одноактну п’єсу, написану як відповідь на події, що розгорталися.

Літургія протитанкових перешкод. Дмитро Сухолиткий-Собчук. Україна, США 2022. Українська реальність розділена на два періоди — до і після війни. У національному опорі кожен громадянин і кожна громадянка намагається допомогти. Українці/-ки змінюють професії й адаптуються до потреб воєнного часу. Скульптор(к)и виробляють протитанкові перешкоди у своїх майстернях. Наче «Теракотова армія», мовчазні постаті відомих українців, янголів, козаків, а також численні копії Ісуса Христа, завмерли в передчутті нових творів. Майстри зварюють захисні металеві конструкції для ЗСУ. Фільм увійшов до програми кінофестивалю «Санденс».

Їжачок. Владислав Євдокимов Україна 2021. Одного разу маленький Славік приніс татові справжнього їжачка. Тато був у захваті, поки не дізнався, що їжачка обміняли на лотерейний квиток…

Я не хотіла робити фільм про війну. Надія Парфан. Україна 2022. Повномасштабне вторгнення застало київську режисерку в маленькому бедуїнському селищі на Близькому Сході. Там було тепло, безпечно — і нестерпно далеко від дому. Одного разу режисерці приснився віщий сон. Вона ухвалила рішення повертатись до Києва, навколо якого все ще розгорталися бойові дії. Їй врешті вдалося переступити поріг рідного дому. Та сам дім тепер назавжди став іншим.

Другий кінопоказ, Liberty shorts, про свободу у найрізноманітніших її проявах. До нього увішло три фільми:

Рай. Аделіна Борець. Польща, Україна 2021. Фільм заснований на реальній історії про підлітка на ім’я Лука, який потрапив у релігійний центр реабілітації від наркозалежних, яким керує Антоні, самопроголошений священик. Живучи в умовах тиранічного режиму емоційних і фізичних тортур, Лука розуміє, що єдиний спосіб вижити — це втекти.

Потерпи трошки. Любов Гончаренко. Україна 2020. Аріна на порозі дорослого життя. Попереду на неї чекають вступні іспити та муки вибору. Але їй п’янить голову це пахуче літо і цей пахучий… Вітька.

Leopolis night. Нікон Романченко. Україна 2021. Поля, Соломія та Марія грають у львівському театрі. Після вистави вони знайомляться з хлопцем та разом гуляють нічним містом. Полі здається, що вона закохується в нього. Зранку він поїде з міста і більше вони не побачать одне одного.

Детальна програма можна знайти на сайті фестивалю. Покази відбуватимуться у двох локаціях: America House Lviv (вул. Гнатюка, 2) та Гнатів Льох Палацу Хоткевича (вул. Кушевича,1).