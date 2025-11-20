З 20 по 23 листопада у Львові триватиме 31-й фестиваль «Нове німецьке кіно». Основною локацією стане кінотеатр «Планета кіно» Forum Lviv. Захід традиційно сфокусується на найбільш знакових цьогорічних творах німецького кінематографа.

Фестиваль проводить Goethe-Institut в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік». Протягом фестивалю покажуть 4 стрічки.

«Кельн 75»

20 листопада, режисер Ідо Флук

Головна героїня стрічки – 18-річна Вера Брандес, яка шукає себе в музичному світі 70-х. Вона досі відвідує школу, але поза навчанням привозить до Німеччини зірок світової сцени та організовує концерти. Всупереч батькам і труднощам, із якими жінка може стикнутися в «чоловічій» індустрії, Вера прямує до своєї мрії. Та коли дівчина береться за організацію виступу легенди джазової музики Кіта Джарретта, все йде шкереберть. Героїня мусить врятувати концерт, який згодом стане історичним, а його запис – одним із найпродаваніших.

«Острови»

21 листопада, режисер Ян-Оле Ґерстер

Прем'єра фільму відбулась на Берлінале. Ролі в картині виконали Сем Райлі («Небезпечний елемент», «На дорозі»), Стейсі Мартін («Німфоманка»), а також Джек Фартінґ («Спенсер: Таємниця принцеси Діани»). Головний герой – колишній професійний тенісист, який веде безцільне життя на Канарах, працюючи тренером у готелі. Та через близькість з однією з туристок він потрапляє в небезпечну ситуацію.

«Відображення №3»

22 листопада, режисер Крістіан Петцольд

Фільми цього знакового німецького режисера («Полум’яне небо», «Ундіна» та інші) неодноразово були представлені на фестивалі «Нове німецьке кіно» в попередні роки. Світова прем’єра картини відбулася на Каннському Двотижневику режисерів. Стрічка розповідає про жінку, яка, переживши автотрощу, потрапляє до чужої сім’ї, яка неочікувано оточує її своєю любов’ю. Але згодом виявляється, що цій родині є що приховувати.

«Що знає Маріель»

23 листопада, режисер Фредерік Гамбалек

Цей фільм також із програми Берлінале. Події розгортаються навколо підлітки, яка отримує у школі ляпаса, що приносить їй здібність бачити й чути все, що роблять її батьки. Коли найсоромніші таємниці подружжя стають явними, починається абсурдна гра маніпуляцій, у якій сімейна пара намагається зберегти фасад перед дочкою, що знає про них усе.

Крім того, 26 листопада, о 18:30, у Jam Factory Art Center відбудеться показ фільму «Звуки падіння» (на головному фото) Маші Шилінскі.

«Звук падіння» – драма режисерки Маші Шилінскі. Це одна з найпомітніших цьогорічних німецьких картин: вона здобула Приз журі в Каннах та стала претенденткою від Німеччини на здобуття премії «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний повнометражний фільм». Сюжет розгортається на одній німецькій фермі навколо чотирьох жінок із різних епох. Вони поступово відкривають темні сімейні таємниці, що переплітають їхні долі крізь століття болю та мовчання.