У Центрі Шептицького покажуть інтерактивну виставку «Нотатки незламних»

У Центрі Шептицького 8 квітня о 18:30 відкриється інтерактивна фотовиставка «Нотатки незламних». У межах проекту відвідувачі зможуть прослухати розповіді воїнів 116 ОМБр, які є героями портретів. Виставка триватиме до кінця квітня.

«Цей проект є можливістю почути досвід війни з перших вуст, перейнятися рефлексіями та зрозуміти як це – жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. На відкритті виставки відбудеться панельна дискусія, під час якої будуть говорити про взаємодію цивільних і військових, як цивільним готуватися до служби, бути залученими й не бути байдужими», – розповідають організатори.

Відвідувачі виставки зможуть просканувати QR-код та послухати розповіді військових. Крім цього, розширені версії розмов воїнів бригади будуть доступні на YouTube у форматі подкасту.

Зазначимо, що авторами проекту є 116 окрема механізована бригада Збройних сил України та Sebto Media. Виставку реалізували за підтримки Українського католицького університету.