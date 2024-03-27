У Львові презентують виставку «Із полум'я зродились»

У Львівському історичному музеї, що на площі Ринок, 6, 4 квітня о 14:00 презентують виставку «Із полум'я зродились», на якій покажуть понад 40 експонатів, пов'язаних з 23 учасниками російсько-української війни. У відкритті виставки візьмуть участь військовослужбовці, виступить фронтмен гурту «Мандри» Сергій Фоменко. Крім цього, організатори проведуть благодійний аукціон, гроші з якого передадуть на потреби евакуаційних вагонів.

«Коли ми починали благодійний проект "Із полум'я зродились", то попросили героїв надати їхні речі, пов'язані з особистою історією на війні. І коли зібрали їх, то зрозуміли, що ці предмети треба показати людям і розповідати про тих, хто був та є на війні. Серед героїв проекту є вже загиблі. Є важко поранені. Ми вдячні Музею Майдану за можливість розповідати історії героїв і показувати ці речі. Це наша історична пам'ять, за якою нащадки будуть вивчати історію», – говорить співорганізаторка Ірина Солошенко.

Під час виставки відвідувачі зможуть більше дізнатися про військових, медиків та волонтерів. Зокрема, Юлію «Тайру» Паєвську, Вадима Ворошилова, Олександра Бугая, Давида «Хіміка» Касаткіна, Тату Кеплер, Леоніда Остальцева. Серед артефактів будуть нагороди, малюнки, обладнання лікарів, трофейна зброя тощо.

Зазначимо, що виставка триватиме у Львові до 29 квітня 2024 року. Експозицію можна оглянути щоденно з 10:00 до 17:00. Вартість вхідних квитків становить 30 грн (повний) та 20 грн (пільговий).

Додамо, що організаторами проекту є Львівський історичний музей, Національний музей Революції Гідності та БФ «КОЛО». Торік виставка відбулася в «Українському Домі» у Києві, а також в художньому музеї Михайла Біласа у Трускавці.