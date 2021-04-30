Ресторани KFC уже відкрили в центрі Львова та на Сихові

У ТРЦ Victoria Gardens відкриють ресторан міжнародної мережі фастфудів KFC. Дата відкриття наразі не відома, втім заклад стане третім у Львові з мережі KFC.

Як повідомили у ТРЦ Victoria Gardens, що розташований неподалік аеропорту, відкрити ресторан планують найближчим часом. Зазначимо, що фуд-корти в ТРЦ Victoria Gardens розміщенні на другому поверсі. Наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні, тож заклади харчування працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, що перший ресторан міжнародної мережі фастфудів у Львові відкрили торік у квітні на проспекті Свободи, 19. А у квітні 2021 року ресторан із автороздачею Drive запрацював на Сихові, в оновленому супермаркеті «Арсен».

Kentucky Fried Chicken (KFC) – американська мережа фастфудів, заснована у 1952 році. Мережа об'єднує понад 25 тис. закладів по всьому світу. KFC є третьою в світі мережею ресторанів швидкого харчування після Subway (понад 35 тис. закладів) і McDonald's (майже 34 тис.).