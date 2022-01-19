На навчання прийматимуть дітей з будь-якого міста України

На базі санаторних шкіл Львова відкриють наукові ліцеї. Вони матимуть різні спеціалізації, на навчання у закладах прийматимуть дітей з усієї України. Вони запрацюють з нового навчального року у Винниківській санаторній школі, Львівській санаторній школі №1 імені Б.-І. Антонича та на базі корпусів Львівської політехніки. Навчання у перших двох буде безкоштовне, у третьому – платне, але найкращі учні будуть мати гранти.

Керівник Наукового парку Львівської політехніки Назар Подольчак розповів ZAXID.NET, що учнів до ліцеїв відбиратиме комісія з науковими керівниками від Львівської політехніки. Класи будуть невеликі – максимум 15 учнів, можливі паралельні. До зарахування на навчання у наукові ліцеї рекомендуватимуть талановитих школярів, які закінчили 7 клас. У всіх школах є спальні корпуси, тому там можуть навчатися діти з усієї України. Набір в ліцеї оголосять у лютому.

«Розраховуємо залучати на повний або напівпансіон найталановитіших школярів України та зарубіжних країн. Мінімум один день школярі працюватимуть в лабораторіях Наукового парку Львівської політехніки SID city та Tech StartUp School над своїми науковими, бізнес та соціальними проектами спільно із резидентами, науковцями та стартаперами», – пояснив Назар Подольчак.

На базі Львівської санаторної школи №1 імені Б.-І. Антонича (вул. Остроградських, 1) буде ліцей біотехнологій та фундаментальних дисциплін. У Винниках – IT та робототехніка, у корпусах політехніки – бізнес та технології.

19 січня обласний департамент освіти, Львівська політехніка, Науковий парк SID City Scientific Park та три заклади освіти підписали меморандум про співпрацю. Наступного тижня документи повезуть на реєстрацію у Міністерство освіти. Планується, що сторони спільно розроблятимуть навчальні програми для ліцеїв, проводитимуть семінари та тренінги для учнів, навчання вчителів.

Кожен із ліцеїв матиме свій напрям навчання, тому діти будуть мати можливість розпочати свою наукову чи дослідницьку роботу ще зі шкільного віку.

Нагадаємо, за освітньою реформою, санаторні школи мають реорганізувати. Як додали в ЛОДА, таких шкіл в області є чотири – у Львові, Винниках, Бориславі та Сокалі.

«Ведемо переговори і з іншими школами, головні вимоги – якість і чітка спеціалізація. Якщо побачимо, що вони готові їх виконати, то будемо створювати і в інших локаціях. Декілька зустрічей уже мали з директорами із зазначених міст області», – додав ZAXID.NET Назар Подольчак.