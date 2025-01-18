Чотири навчальні місяці будівлю школи ремонтували

Учні львівського ліцею №5 на вул. Кокорудза, 9, що зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу восени, повернулися на навчання. Приміщення відремонтували завдяки допомозі європейських партнерів. Місто-побратим Фрайбург на відновлення цієї школи виділило 100 тисяч євро, повідомляє міськрада Львова.

Внаслідок ворожих обстрілів 4 вересня у ліцеї вибило 74 вікна і 49 дверей, пошкоджено сходову клітку та найбільше – дах. Перший семестр учні ліцею №5 вчилися у сусідній школі, а з початком повернулися до навчання.

«Попереднього семестру частина учнів були вимушені навчатися в сусідній школі. В цей час ми проводили відновлення ліцею. Станом на сьогодні школа повністю відремонтована і діти повернулись до навчання. Дякуємо міжнародним партнерам та всім, хто долучився до відновлення нашого ліцею», – сказав керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

Так школа виглядала після обстрілу (архівні фото ЛМР)

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки 4 вересня 2024 року у Львові загинуло 8 людей, з них 1 дитина. Ще 71 людина потребувала медичної допомоги, з них 10 дітей. Тоді пошкоджено 189 будівель, зокрема житлові будинки, 5 навчальних закладів, 2 центри творчості, 2 медичні установи, храм ПЦУ св. Юрія Переможця в історичному центрі. Серед них — 19 пам’яток архітектури. Загалом через цю атаку місто зазнало понад 1 млрд грн збитків.