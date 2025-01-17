Пріоритет надаватимуть військовим ліцеям

З 20 січня місцеві громади можуть подавати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах та закладах профтехосвіти. У 2025 році на ці потреби уряд виділить 6,2 млрд грн. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Право на фінансування мають такі заклади:

де навчається понад 200 учнів;

заклади до 200 учнів, якщо вони єдині в громаді і до них підвозять учнів щонайменше з двох інших закладів;

військово-морські, військово-спортивні ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Частину субвенції на укриття (450,5 млн грн) скерують на добудову обʼєктів, які розпочали у 2024 році і які збудовані на 40%.

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«Безпечне освітнє середовище – наш незмінний пріоритет, для забезпечення якого держава не лише знаходить фінансування, але й покращує процедури. Усі документи потрібно подавати через електронну систему DREAM», – зазначив міністр.

Для отримання субвенції треба оцінити потребу в укриттях, розробити проєктно-кошторисну документацію, підтвердити співфінансування з місцевого бюджету, а також завершити виконання робіт до кінця 2025 року. Детальна інформація за посиланням. Загалом впродовж 2025 року уряд виділить місцевим громадам 14 млрд грн на освіту.