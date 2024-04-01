Із міського бюджету на відновлення та ремонт будівлі виділили понад 12 млн. грн

У понеділок, 1 квітня, у садочок «Казка», який був зруйнований внаслідок російської атаки, повернулися діти. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Дошкільний навчальний заклад розташований на вул. Патона у Львові.

«У серпні минулого року ворог знищив тут майже усі приміщення. У садочку були вибиті вікна та двері, зруйнований дах. Але спільними зусиллями, ми змогли повернути сюди життя», – написав Андрій Садовий.

Фото Романа Балука

Із міського бюджету на відновлення та ремонт будівлі виділили понад 12 млн. грн. Також благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine замінила у дошкільному закладі 57 вікон і більше 20 дверей. Зараз там ще облаштовують подвір’я. Як і раніше, у дитячому садочку працюватимуть шість груп для дошкільнят, які зможуть прийняти 140 дітей.

«Сьогодні у стіни своєї «Казки» повернулися наші дітки, які після ракетного удару відвідували інші дошкільні навчальні заклади в районі. Ми дуже радіємо, що наш садочок знову наповнений дитячим сміхом», – поділилась директорка дитячого садочку «Казка» Ірина Кирда.

Нагадаємо, 15 серпня 2023 року у результаті нічних обстрілів у Львові пошкоджено дитячий садок «Казка» на вул. Патона. Ракета впала на дитячий майданчик.