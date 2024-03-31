Ракети зруйнували адмінбудівлю, рятувальники розбирають завали

Росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами у ніч на 31 березня. Ціллю був той же об’єкт інфраструктури в Стрию, що і під час обстрілів 24 і 29 березня. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала з 5:01 по 6:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її», – повідомив голова ЛОВА.

Унаслідок атаки загинув один чоловік. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.

Як повідомляв ZAXID.NET під час ракетної атаки росіян на Львівщину 24 березня уламки російської зброї пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Стрию. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль тоді сказав, що ідеться про об’єкт критичної інфраструктури. Під час обстрілів у березні росіяни цілили по енергетичній інфраструктурі, зокрема по низці ГЕС і ТЕС. П’ять із шести ТЕС ДТЕК майже повністю зруйновані.