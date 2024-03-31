Рятувальники все ще продовжують розбирати завали

Рятувальники, які розбирали завали на місці ракетного удару росіян по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, знайшли під завалами тіло ще одного загиблого чоловіка. Про це у неділю увечері, 31 березня, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Рятувальники досі продовжують розбір завалів на місці трагедії.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами у ніч на 31 березня. Ціллю був той же об’єкт інфраструктури в Стрию, що і під час обстрілів 24 і 29 березня.

Унаслідок атаки зруйнована адмінбудівля, виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Зранку було відомо про одного загиблого через обстріл чоловіка. Упродовж дня рятувальники розбирали уламки на місці події.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки росіян на Львівщину 24 березня уламки російської зброї пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Стрию. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль тоді сказав, що ідеться про об’єкт енергетичної інфраструктури.