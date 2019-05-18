У Львові відновлюють роботу патрульних на велосипедах

СуспільствоНазарій Тузяк, 18 травня3101

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У Львові відновлюють роботу патрульних на велосипедах
Щодня на вулиці Львова виїжджатимуть шість велопатрульних (три екіпажі по два велосипедисти)

Від неділі, 19 травня, на львівські вулиці повернеться велопатруль. Спершу інспектори здійснюватимуть супровід учасників велозаїзду з нагоди всеукраїнського «Велодня», який розпочнеться 19 травня о 10:00, а повноцінний режим патрулювання відновлять з понеділка, 20 травня.

Як повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівщини, щодня на вулиці виїжджатимуть три екіпажі велопатрулів.

«Щодня на зміну заступатимуть три екіпажі велопатрулів. Зони патрулювання не змінилися. Це буде центральна частина міста з її прилеглими парками: ім. І. Франка, парк «На валах», «Високий замок», сквер св. Юра, парк ім. Б. Хмельницького і Стрийський парк. Минулоріч ми довели свою ефективність і чекаємо з нетерпінням початку патрулювань», – розповів командир велопатрульних Назарій Прінь.

Тренування велопатрульних (відео: прес-служби Патрульної поліції Львівщини)

Зазначимо, велопатруль у Львові запровадили у травні 2018 року (під час тогорічного «Велодня»). Інспектори на велосипедах працювали на львівських вулицях до листопада і за цей час оштрафували близько 900 порушників ПДР та затримали трьох осіб за спробу дати хабарі.

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