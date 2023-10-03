У Львові відреставрують ще 65 історичних брам і 44 вікна
Також в місті повернуть 7 дерев’яних вікон, що раніше власники замінили на металопластикові
Львівське комунально підприємство «Бюро спадщини» завершило прийом заявок за програмами співфінансування реставрації історичних брам і вікон. Надійшло ще 65 заявок на реставрацію брам і 44 – на реставрацію вікон.
Окрім того, надійшло сім заявок від мешканців Львові на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.
Відповідно до програми, місто оплачує з бюджету 70% вартості реставрації брам, 60% вартості реставрації вікон і 50% вартості заміни металопластикових вікон на дерев’яні. Решту суми мають оплатити мешканці, які подали заявку.
У деяких будинках, відповідно до заявок, реставруватимуть одразу і брами, і вікна. Наприклад, це будинок на проспекті Шевченка, 11, будинки на вул. Тарнавського, 6 і 62, Самчука, 4.
Історичні брами у Львові реставруватимуть за такими адресами:
- Богомольця, 3
- Самчука, 2, 4
- Тарнавського, 11, 62
- Вітовського, 5, 6
- Нечуя-Левицького, 3, 9 , 11
- Єфремова, 51, 64
- Глибока, 29
- Новаківського, 6
- Кобилянської, 6
- Котляревського, 7
- Стецька, 6
- Краківська, 14, 15
- Грушевського, 17
- Свєнціцького, 10
- Романчука, 6
- Бандери, 53
- Кирила і Мефодія, 5, 29
- Карпатська, 9
- Ставропігійська, 3, 5
- Курбаса, 5
- Григоренка, 4
- Шараневича, 21
- Банківська, 3
- Личаківська, 16, 63
- Грюнвальдська, 2
- Саксаганського, 14
- Рутковича, 2
- Галицька, 19
- Мельника, 10
- Чупринки, 40
- Степанівни, 35
- Арсенальська, 7
- Коновальця, 10, 19
- Богуна, 13
- Заньковецької, 7
- Стрийська, 38
- Дорошенка, 50
- Романицького, 8
- Головацького, 19
- Шевченка проспект, 11
- Пекарська, 38
- Мечникова, 21
- Каліча Гора, 6
- Крехівська, 9
- Сахарова, 48
- Костя Левицького, 21
- Франка, 9
- Рутковича, 10, 12
- Кокорудза, 16
- Ярослава Мудрого, 12
- Ринок, 41
- Барвінських, 7
- Севастопольська, 6.
Вікна у Львові реставруватимуть за такими адресами:
- Гнатюка, 20/22
- Тарнавського, 6, 11, 62
- Кирила і Мефодія, 29
- Коновальця, 25
- Григоренка, 4
- Краківська, 14
- Героїв УПА, 22
- Самчука, 4
- Свободи, 26
- Чупринки, 16
- Наливайка, 17
- Вітовського, 11а
- Валова, 29
- Руданського, 1
- Кобилянської, 2
- Курбаса, 5
- Садовського, 8
- Грекова, 8
- Єфремова, 64
- Саксаганського, 14
- Галицька, 19
- Костя Левицького, 25а
- Метрологічна, 6
- Богуна, 13
- Хмельницького, 153
- Романицького, 8
- Шевченка проспект, 11
- Горбачевського, 12
- Севастопольська, 8
- Котлярська, 10
- Кравчука, 12
- Кирила і Мефодія, 5
- Костя Левицького, 21
- Рутковича, 10, 12
- Стефаника, 11
- Коцюбинського, 9
- Ринок, 41.