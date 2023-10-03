У деяких будинках реставруватимуть одразу і брами, і вікна

Львівське комунально підприємство «Бюро спадщини» завершило прийом заявок за програмами співфінансування реставрації історичних брам і вікон. Надійшло ще 65 заявок на реставрацію брам і 44 – на реставрацію вікон.

Окрім того, надійшло сім заявок від мешканців Львові на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.

Відповідно до програми, місто оплачує з бюджету 70% вартості реставрації брам, 60% вартості реставрації вікон і 50% вартості заміни металопластикових вікон на дерев’яні. Решту суми мають оплатити мешканці, які подали заявку.

У деяких будинках, відповідно до заявок, реставруватимуть одразу і брами, і вікна. Наприклад, це будинок на проспекті Шевченка, 11, будинки на вул. Тарнавського, 6 і 62, Самчука, 4.

Історичні брами у Львові реставруватимуть за такими адресами:

Богомольця, 3

Самчука, 2, 4

Тарнавського, 11, 62

Вітовського, 5, 6

Нечуя-Левицького, 3, 9 , 11

Єфремова, 51, 64

Глибока, 29

Новаківського, 6

Кобилянської, 6

Котляревського, 7

Стецька, 6

Краківська, 14, 15

Грушевського, 17

Свєнціцького, 10

Романчука, 6

Бандери, 53

Кирила і Мефодія, 5, 29

Карпатська, 9

Ставропігійська, 3, 5

Курбаса, 5

Григоренка, 4

Шараневича, 21

Банківська, 3

Личаківська, 16, 63

Грюнвальдська, 2

Саксаганського, 14

Рутковича, 2

Галицька, 19

Мельника, 10

Чупринки, 40

Степанівни, 35

Арсенальська, 7

Коновальця, 10, 19

Богуна, 13

Заньковецької, 7

Стрийська, 38

Дорошенка, 50

Романицького, 8

Головацького, 19

Шевченка проспект, 11

Пекарська, 38

Мечникова, 21

Каліча Гора, 6

Крехівська, 9

Сахарова, 48

Костя Левицького, 21

Франка, 9

Рутковича, 10, 12

Кокорудза, 16

Ярослава Мудрого, 12

Ринок, 41

Барвінських, 7

Севастопольська, 6.

Вікна у Львові реставруватимуть за такими адресами: