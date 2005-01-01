У Львові відзначили 155-річчя з дня народження президента ЗУНР Євгена Петрушевича

У Львові вшанували пам'ять Євгена Петрушвича

У неділю, 3 червня, на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять Президента ЗУНР Євгена Петрушевича на честь 155-ї річниці з його дня народження. Зранку керівництво міста та області, духовенство, громадськість вшанували пам'ять на Личаківському кладовищі та поклали квіти до каплиці, де похований Євген Петрушевич.

О 12:00 заплановане проведення акції «Портрет Президента ЗУНР» для дітей з притулків і будинків сімейного типу у парку «На валах». Згодом — екскурсія «Місцями бойової слави ЗУНР» за маршрутом: парк «На валах» — львівська Ратуша — парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького (відвідування Міжнародного фестивалю ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix 2018, фотографування із реконструкторами в одностроях Легіону УСС біля бронеавтомобіля часів Першої світової війни).

Фото прес-служби Львівської міськради

Довідково:

Народився Євген Петрушевич 3 червня 1863 року у Буську на Львівщині в родині греко-католицького священика. Після закінчення Академічної гімназії і правничого факультету Львівського університету переїхав у Сокаль і відкрив там адвокатську контору.

Під час І світової війни, у 1914-1918 рр. – член Головної Української Ради та Загальної Української Ради. В 1917-1918 рр. – голова Української Парламентарної Репрезентації в австрійському парламенті. З 19 жовтня 1918 р. як президент Української Національної Ради проголосив створення на українських землях Австро-Угорщини Української держави. 4 січня 1919 року обраний у Станіславові (тепер Івано-Франківськ) Президентом Західноукраїнської Національної Ради.

Уряд Петрушевича припинив свою діяльність 15 березня 1923 року. До кінця свого життя Петрушевич перебував в еміграції у Берліні, співпрацював з Українським Національним Об’єднанням (УНО), іншими емігрантськими організаціями. Коли у вересні 1939 р. Німеччина напала на Польщу, надіслав уряду Гітлера протест. Помер 29 серпня 1940 р.

Був похований на берлінському цвинтарі катедри св. Ядвіги представниками УНО, які згодом встановили на могилі пам'ятник. 1 листопада 2002 року перепохований на Личаківському кладовищі у Львові.