30-річного учасника схеми затримали після одержання грошей

СБУ та поліція затримали 30-річного львів’янина за організацію схеми ухилення від мобілізації. За 15 тис. доларів він посприяв тому, що дані військовозобов’язаного внесли до бази про оформлення групи інвалідності.

Як повідомили у п’ятницю, 23 жовтня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, фігурант пропонував кілька варіантів уникнення мобілізації. А саме, бронювання як працівника навчального закладу чи підприємства зі статусом критично важливого. Або ж внесення даних в одну з інформаційних систем про наявність групи інвалідності без законних на те підстав.

Організатор запевняв, що має зв’язки і може вирішити питання щодо III групи інвалідності за 15 тис. доларів.

«У результаті таких дій, в одну з інформаційних систем було внесено фейкові дані про наявність у військовозобов’язаного III групи інвалідності терміном до двох років. На основі таких даних ухилянт мав підстави претендувати на оформлення відстрочки від призову під час мобілізації», – йдеться в повідомленні СБУ.

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Правоохоронці затримали організатора після отримання грошей. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Слідчі встановлюють інших причетних до схеми, в тому числі тих, хто мав доступ до внесення даних в електронні системи.