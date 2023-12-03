Концерт відбудеться у театрі імені Марії Заньковецької

4 грудня у Львові у театрі імені Марії Заньковецької виступить всесвітньо відомий скрипаль Василь Попадюк. За шедевральну гру на скрипці його прозвали «українським Паганіні». На сцені він з’явиться разом з Papa Duke Band, повідомили організатори Clever Production.

Василь Попадюк вміє грати на 15 музичних інструментах, дає понад 200 концертів на рік та збирає аншлаги на усіх континентах. Ним захоплюється і пишається весь світ! Підтвердженням цього є десятки перемог у конкурсах, серед яких – друге місце у шоу «Велика музична канадська мрія», участь у якому взяли 15 тисяч конкурсантів.

Скрипаль активно презентує українську культуру у всьому світі, щоб у кожному куточку дізналися про наші традиції та почули українську музику. Від початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, музикант використовує кожну можливість, щоб привернути увагу світової спільноти до подій, які відбуваються у нашій країні, підтримати земляків і зібрати кошти на допомогу.

«Скрипаль-віртуоз Василь Попадюк отримав чимало компліментів, порівнянь та епітетів. Його називають «сучасним Паганіні», «живим нервом» та «золотою скрипкою». Правда ж в тому, що Василь Попадюк – єдиний та неповторний. Не пропустіть цю унікальну подію!» – запрошують на концерт Clever Production.

Музика Василя Попадюка торкається найпотаємніших струн душі, наповнює радістю і світлою енергетикою. Тож не пропустіть його концерт у Львові разом з Papa Duke Band.

Час і місце події:

4 грудня / 19:00 – Львів (Театр Заньковецької)

Квитки можна придбати за посиланням.