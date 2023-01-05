У львівському мистецькому видавництві «Світло й Тінь» вийшла друком фотографічна книга авторства воїна ЗСУ Мирослава Кобилянського «Мій Маріуполь та світ довкола». Видання містить унікальні світлини міста, на яких зафіксована природа та архітектура Маріуполя і навколишньої місцевості до початку повномасштабної війни 2022 року.

Мирослав Кобилянський, воїн на фотохудожник

На жаль, сьогодні значна частина того, що зображено на сторінках книги знищено, а територія міста перебуває у тимчасовій окупації. Автору вдалося задокументувати Маріуполь таким, яким він був і назавжди залишиться в пам’яті місцевих жителів та гостей, що надає книзі додаткової історичної цінності.

Видання складається з п'яти розділів, кожен з яких містить фотографії та короткі авторські описи зображених локацій чотирьох адміністративних районів міста (Приморський, Центральний, Лівобережний та Кальміуський) й території в межах 100 км навколо Маріуполя, названій як «світ довкола». Книга чотирьохмовна (містить переклади з української на англійську, німецьку та іспанську).

Керівник проекту – директор видавництва «Світло й Тінь» Володимир Пилип’юк.