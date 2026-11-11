Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розташована у Львові

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного через Львівський окружний адміністративний суд зобов’язала відрахованого курсанта відшкодувати понад 1 млн грн за його утримання під час навчання. Адвокат колишнього курсанта не погоджувався із сумою заборгованості. Рішення суду ще можна оскаржити.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, відповідача зарахували до Академії сухопутних військ у серпні 2023 року. Наприкінці квітня 2026 року хлопець подав рапорт про відрахування з навчального закладу за власним бажанням. На початку червня курсанта виключили зі списків особового складу.

Під час навчання курсанти перебувають на повному державному забезпеченні, а у випадку дострокового розірвання контракту мають відшкодувати академії витрати на своє утримання.

За даними Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, у відрахованого курсанта виникла заборгованість – 1 млн та 64 тис. грн. Більшу частину цієї суми становить грошове (790 тис. грн), а також продовольче (118 тис. грн) та речове забезпечення (82 тис. грн). Оскільки військовий добровільно не відшкодував витрати на його утримання під час навчання, то заклад звернувся до суду.

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«Представник відповідача подав відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити в задоволенні позовних вимог повністю. Відзив обґрунтований тим, що відповідач не заперечує факту свого відрахування з навчального закладу за власним бажанням, однак не погоджується з обґрунтованістю заявленої до стягнення суми. Зокрема, заперечує проти стягнення витрат на виплачене грошове забезпечення в заявленому позивачем розмірі, а також вважає, що решта заявлених витрат є завищеною та потребує належного документального підтвердження і перевірки правильності розрахунків», – наведено у рішенні позицію відрахованого курсанта

Цю справу розглянула суддя Наталія Мричко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя вирішила, що вимоги навчального закладу є обґрунтованими.

«Оскільки відповідач, будучи обізнаним під час підписання контракту про необхідність відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням в навчальному закладі у разі дострокового розірвання контракту, зараз зазначену вище суму у повному обсязі не відшкодував, доказів на спростування зазначеного не надав, то суд дійшов висновку про наявність підстав для їх стягнення з відповідача в судовому порядку», – вказано у рішенні.

Суддя повністю задовольнила позов Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та зобов’язала відрахованого курсанта відшкодували 1 млн та 64 тис. грн витрат, пов’язаних з утриманням під час навчання. Рішення ще можна оскаржити.