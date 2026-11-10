Суддя визнала протиправним рішення військової частини про відмову у задоволенні рапорту про звільнення

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового, якому протиправно відмовили у звільненні зі служби за сімейними обставинами – для догляду за матір’ю з інвалідністю. Суд зобов’язав військову частину звільнити позивача зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, до суду звернувся військовослужбовець, матір якою має другу групу інвалідності та потребує догляду. Військова частина відмовила чоловік у звільненні зі служби, тому він звернувся до суду.

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Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що військовому відмовили у задоволенні рапорту, бо у його матері є ще двоє онуків. Цю справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

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У матеріалах справи вказано, що у матері позивача, яка має другу групу інвалідності, є ще один син, також військовий, та двоє онуків. Один онук має другу групу інвалідності, а онука – є безробітною, доглядає двох малолітніх дітей та проживає окремо від матері у Київській області.

«Сама по собі наявність у матері позивача родичів другого ступеня споріднення, як-от онуки, не відносить її автоматично до членів сім’ї матері позивача в розумінні ч.2 ст.3 СК України, оскільки вона разом з нею не проживає та не пов’язана спільним побутом. Отже, відповідач не довів, що у матері позивача є інші члени сім’ї першого чи другого ступеня споріднення, які можуть доглядати за нею як за інвалідом ІІ групи. З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про протиправність відмови відповідача у звільнення позивача з військової служби, якою порушено право позивача», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправним рішення військової частини про відмову у задоволенні рапорту позивача, а також зобов’язала відповідача звільнити його зі служби. Рішення суду ще можна оскаржити.