У Львові влаштували велопробіг з Арсеном Мірзояном заради пацієнтів «Чорнобильської лікарні»

Кілька сотень львів'ян вийшли на велопробіг з Арсеном Мірзояном заради дітей із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, так званої «Чорнобильської лікарні». Співак започаткував таку акцію «Кручу педалі, щоб вони жили!». Три роки тому львів'янка виграла велопрогулянку з Арсеном Мірзояном. Покликала друзів і так зародився благодійний пробіг. Цього разу співак приїхав із двома синами.

«Треба якось залучати людей. А що робити? Це наше майбутнє, треба про нього піклуватися, бо якщо чекати від когось чи від чогось, чи хтось порозумнішає, то можна все проґавити», ‒ ділиться думками Арсен Мірзоян.

На старт приходять цілими родинами чи навіть приватними компаніями.

«Прийшли, щоб зробити внесок у благодійний фонд, дітки щоб подивилися, що таке велопробіг. Тут власне хороша нагода проїхати для дітей, тому що дистанція не довга, їм не складно буде», ‒ розповідають учасники велопробігу Юрій та Галина Фікташі.

Маршрут був не складний ‒ 12 кілометрів від центру у бік вулиці Липинського і назад. Окрім збору коштів, це ще й пропаганда здорового способу життя.

«Щоб люди побачили, що велосипедисти є, що з велосипедистами потрібно рахуватися на дорогах і звертати на них увагу. І що велосипед ‒ це здорово, це весело», ‒ додає керівник компанії «Veliki.ua Lviv» Володимир Лиховид.

Кожен учасник заплатив за реєстрацію внесок від 150 гривень і ці гроші благодійний фонд «Запорука» передасть Західноукраїнському дитячому медичному центру.

«Продовжуємо масштабне оновлення відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії, де лікуються діти, хворі на рак. Запланували зібрати 220 тисяч гривень, щоб оновити один блок палат з санвузлами, працюємо над цим, залучили спонсорів», ‒ пояснює Ярина Хомцій, керівник проектів БФ «Запорука».

За 70 тисяч гривень від попереднього велопробігу відремонтували чверть цього відділення. А перший заїзд зібрав гроші на обладнання: 5 інфузоматів.