У Львові внаслідок зіткнення двох автомобілів Renault постраждали двоє людей

Дві автівки сильно пошкоджені, двоє людей доставили у лікарню

Вдосвіта 8 листопада у Львові зіткнулися два автомобілі Renault, постраждали двоє людей. Аварія трапилася о 04:20 ранку на вул. Кульпарківській, 158б, повідомила ZAXID.NET речниця поліції Світлана Добровольська. Там зіткнулися два автомобілі Renault ‒ Megane і Logan. Двох людей доставили в лікарню ‒ 31-річного водія Megane і 51-річного пасажира з Logan. За кермом Renault Logan перебував 34-річний львів’янин. фото очевидців Поліція з’ясовує всі обставини зіткнення, призначено експертизи на стан сп’яніння водіїв.

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