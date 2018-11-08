У Львові внаслідок зіткнення двох автомобілів Renault постраждали двоє людей

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:175470
У Львові внаслідок зіткнення двох автомобілів Renault постраждали двоє людей
фото Ігоря Зінкевича
Дві автівки сильно пошкоджені, двоє людей доставили у лікарню

Вдосвіта 8 листопада у Львові зіткнулися два автомобілі Renault, постраждали двоє людей.

Аварія трапилася о 04:20 ранку на вул. Кульпарківській, 158б, повідомила ZAXID.NET речниця поліції Світлана Добровольська. Там зіткнулися два автомобілі Renault ‒ Megane і Logan.

Двох людей доставили в лікарню ‒ 31-річного водія Megane і 51-річного пасажира з Logan.

За кермом Renault Logan перебував 34-річний львів’янин.

фото очевидців

Поліція з’ясовує всі обставини зіткнення, призначено експертизи на стан сп’яніння водіїв.

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