Переможець першого конкурсу ім. Мирослава Скорика написав Four River на замовлення відомих скрипалів

Новий твір відомого українського композитора, переможця першого Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика Максима Коломійця прозвучить у Львівській національній філармонії.

У п'ятницю, 22 вересня, академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії у тандемі з солістами Марком Комоньком та Яном Романовським виконають Four Rivers для двох скрипок і симфонічного оркестру. Диригуватиме Володимир Сивохіп.

За словами Максима Коломійця, під час роботи над Four Rivers він орієнтувався на країну в якій виконуватиметься твір (Four Rivers написаний для виконання в Україні) та на музикантів, які його виконуватимуть, адже твір написаний на замовлення відомих скрипалів Марка Комонька та Яна Романовського. Твір був завершений в серпні, а вже 15 вересня вперше прозвучав в Дніпровській філармонії.

Нагадаємо, що зараз Максим Колмієць працює над оперою для Метрополітен-опера у Нью-Йорку. Твір буде розповідати про депортацію росіянами українських дітей.

Нагадаємо, що 22 вересня разом з львівською премʼєрою Four Riversвперше в Україні прозвучать Overtura Romantica Contemporanea для змішаного хору і симфонічного оркестру сучасного грецького композитора Міхаліса Травлоса. Другий блок «Вечора премʼєр» буде присвячений патрону Львівської філармонії Мирославу Скорику.

Звучатиме «Adagio пам’яті Мирослава Скорика» Богдани Фроляк, прем'єра якого відбулась також восени два роки тому. Цей твір відкриває нові горизонти значення постаті Мирослава Скорика для української культури, як вчителя та наставника цілої плеяди композиторів.

Завершуватиме вечір одна з останніх прем’єр Мирослава Скорика, Концерт №10 для скрипки оркестром, присвячений Марку Комоньку. Восени 2019 року скрипаль виконав його у філармонії разом з Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії в присутності композитора. За чотири роки Концерт знову прозвучить у виконанні оркестру та Марка Комонька в тому ж залі.