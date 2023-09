Максим Коломієць працює над оперою про депортацію росіянами українських дітей

Один із провідних оперних театрів світу, Метрополітен-опера у Нью-Йорку, повідомив, що замовив оперу про викрадення та депортацію росіянами українських дітей.

Над новим твором працюватимуть український композитор Максим Коломієць, та американський драматург Джордж Брант, який створить лібрето. Про це повідомило «Радіо Ісландія».

Опера розповість історію матері, яка вирушає у довгу та небезпечну дорогу, щоб врятувати свою доньку. У театрі кажуть, що нова опера з’явиться на сцені у 2027-му або 2028-му році.

За словами директора театру Пітера Гелба, Метрополітен обрав Максима Коломійця через його досвід роботи в опері, а також глибоке розуміння українських музичних традицій. Сам композитор прокоментував, що відчуває «відповідальність за те, щоб створити щось велике і показати щось дуже гідне про свою країну».

Максим Коломієць народився в Києві в 1981 році, закінчив Національну музичну академію України в 2005 році по класу гобоя та в 2009 по класу композиції. У 2016 закінчив Вищу Школу Музики в Кьольні по класу композиії в класі проф. Йоханнеса Шьольхорна. Він є автором двох опер. Одна з яких була презентована в концертній версії в жовтні 2020 року силами Kyiv Symphony Orchestra та Луїджі Гаджеро в якості диригента.

Музика Максима звучала на багатьох європейських та американських фестивалях, таких як MATA-Festival (Нью-Йорк), Summer New Music Courses in Darmstadt (Дармштадт), New Talents (Кьольн), Donaueschinger Musiktage (Донауешинген), Warsaw Autumn (Варшава), World Music Days (Лювен), Gogolfest (Київ), Contrasts (Львів), Randfestspiele (Цепернік), Ukrainian Contemporary Music Festival (Нью-Йорк), та інших.

Максим Коломієць є співзасновником ансамблю сучасної музики Ensemble Nostri Temporis (2007) та засновником ансамблю барокової музики Luna Ensemble (2014).

Максим Коломієць був переможцем першого всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика.