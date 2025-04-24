Оксана Пригода очолювала Франківський та Личаківський райони Львова

У Львівській міській раді представили нову керівницю департаменту житлового господарства та інфраструктури. Нею стала Оксана Пригода, яка раніше керувала Франківською районною адміністрацією. Про це 24 квітня повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, який і представив посадовицю.

«Це дуже не проста ділянка роботи. Попереду багато викликів. Питання стійкості міста, підтримки ОСББ, розвиток проектів критичної інфраструктури, відновлення будинків після ракетних ударів – пріоритети на найближчий період», – окреслив сферу відповідальності Оксани Пригоди заступник мера.

Раніше цю посаду обіймав Орест Тимчишин. Відтепер він буде головним інспектором з питань ЖКГ, координуватиме впровадження проектів біогазу, діяльності ШРП та наглядових рад ЛКП.

Ірина Маруняк, Андрій Москаленко, Орест Тимчишин та Оксана Пригода під час представлення у міській раді (фото ЛМР)

Оксана Пригода очолила Франківську районну адміністрацію Львова у березні 2024 року, до цього вона протягом року була головою Личаківського району, а ще раніше – заступницею голови адміністрації з питань житлово-комунального господарства.