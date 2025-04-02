До цього Ірина Маруняк виконувала аналогічні обов’язки як уповноважена

Уповноважену Львівської міської ради з питань доступності Ірину Маруняк призначили заступницею міського голови. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міської ради на засіданні 2 квітня.

Згідно з ухвалою, в структуру міської ради ввели посаду заступника міського голови з питань доступності. На цю посаду затвердили Ірину Маруняк. Крім цього, в міській раді створять управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. При цьому, чисельність Львівської міськради збільшать на 13 працівників.

Нагадаємо, 57-річна Ірина Маруняк тривалий час обіймала посаду заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства. У січні 2024 року вона залишила посаду заступниці та перейшла на посаду радниці міського голови і продовжувала працювати у виконавчому комітеті.

10 квітня 2024 року її призначили уповноваженою Львівської міської ради з питань доступності.

Додамо, що зараз у міського голови Львова Андрія Садового є п’ятеро заступників – перший заступник Андрій Москаленко, заступник із містобудування Любомир Зубач, заступник із питань міжнародної співпраці Сергій Кіраль, заступниця з гуманітарних питань Ірина Кулинич та керуючий справами виконкому Євген Бойко.