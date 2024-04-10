На сесії Львівської міськради ухвалили рішення щодо введення нових посад уповноваженого міської ради

У середу, 10 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про нові призначення. Ірина Маруняк стала уповноваженою Львівської міської ради з питань доступності, а Наталія Бунда працюватиме уповноваженою з питань культури.

За словами Андрія Садового, 28 березня на сесії Львівської міськради ухвалили рішення щодо введення нових посад – уповноваженого міської ради.

«Це людина в статусі як мій заступник, що буде відповідати за конкретні напрямки. Ірина Михайлівна на цьому тижні розпочала свою роботу як спеціальний уповноважений міської ради з питань доступності. Дуже важливо, що на цій посаді є людина, яка глибоко знається на темі безбар’єрності. Активно працювала в цьому напрямку як радник. Дуже важливо, що тут є гармонія посади і людини, яка може гідно провадити цей важливий напрямок», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 57-річна Ірина Маруняк довгий час обіймала посаду заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства. У січні 2024 року вона залишила посаду заступниці та перейшла на посаду радниці міського голови і продовжує працювати у виконавчому комітеті.

Уповноваженою Львівської міської ради з питань культури призначили 36-річну Наталію Бунду.

«Акцентом в цій роботі буде Unbroken Art. Чому? Будь-яка фізична реабілітація без психологічної не дає належного результату. Ми бачимо як це працює в центрі реабілітації “Незламні”. Але цю практику треба поширювати на все місто. Я дуже вірю, що мистецькі ініціативи за підтримки Наталі допомагатимуть нашим ветеранам відновлюватись і жити своє життя. Бо наші захисники заслуговують на найкращі підходи та підтримку. Планів дуже багато і, я думаю, Наталя Бунда справиться з цією важливою роботою», – відзначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, раніше Наталія Бунда була директоркою департаменту розвитку Львівської міської ради, а також в.о. начальника управління культури.