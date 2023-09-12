Свій 25-й ювілейний сезон відкрив симфонічний оркестр INSO-Львів. Особливістю вечора стала спільна тема двох заявлених в програмі симфоній – Симфонії №3 мі-бемоль мажор Людвіга ван Бетховена та Симфонії №2 Євгена Станковича. Обидві симфонії мають назву «Героїчна». Твори звучали під батутою відомого британського диригента Пола Манна.

«Відмінність цих творів в історії: один твір був написаний понад двісті років тому, а інший – у 1975 році, коли мені було десять. Їхні автори розмовляють різними мовами різних часів. Але обидва опуси – про те саме: про силу людського духу й те, що відбувається, коли зло перетворює людську слабкість на опір», – прокоментував Пол Манн

З оркестром «INSO-Львів» Пол Манн співпрацює вже не один рік. Цього разу диригент приїхав також щоб висловити свою підтримку та солідарність Україні.

«Музиканти здатні розрадити, відновити енергію та емоційну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно. Єдине значуще, що я в силі зробити під час війни, – те, що ладен запропонувати як музикант», – пояснив диригент своє перебування в Україні.

Відкриття свого 25-го сезону Оркестр «INSO-Львів» присвятив ЗСУ.

«Колись нас надихали сміливі мрії та музичні експерименти. Та сьогодні ми черпаємо силу від неабиякого героїзму, який щодня демонструють українські захисники й захисниці на фронті», – говорять в оркестрі.

Фото Львівської філармонії