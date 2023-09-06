Херсонський театр ім. Куліша, де завжди відбувався фестиваль, зараз перебуває під обстрілами росіян

Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» відбудеться з 8 до 16 вересня, у межах фестивалю відбудуться покази вистав 68 театрів. Гасло ювілейного 25-го фестивалю – «Ми вдома».

Нагадаємо, минулого року через окупацію Херсона фестиваль вперше за роки існування змінив формат. Зрозуміло, що театри-учасники не могли привезти вистави до Херсона, а показували їх на своїх майданчиках. Вистави окремих театрів, які не змогли здійснити показ вживу (серед них – і сам Херсонський театр Куліша), були опубліковані на офіційному YouTube-каналі театру.

Актори Херсонського театру Куліша, які покинули домівки, відвідували фестивальні вистави в якості спеціальних гостей. Тоді у фестивалі взяли участь театри з 11 країн світу.

Цього року заплановані Home Program у Херсоні в безпечному місці та Guest Program в інших містах України, а також у Португалії, Туреччині, Словаччині, Німеччині на сценах театрів-учасників.

У межах фестивалю відбудеться 70 показів 66 вистав 68 театрів (два спільних проекти для двох театрів).

«Арт-хаб, в якому працює наш театр зараз, безпечний. Намагаємось не рекламувати вистави заздалегідь. Публікуємо час і місце проведення в групах, де є лише перевірені люди. Але не працювати просто не можемо – бачимо, наскільки це потрібно – військовим і мешканцям, які залишились в місті», – розповідає Олександр Книга, президент фестивалю, керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша.

Цікаво, що фестиваль «Мельпомена Таврії» відкриється одночасно у 25 театрах України, Словаччини та Португалії. За задумом організаторів, актори українських театрів вийдуть у своїх містах перед театрами у костюмах на підтримку херсонського фестивалю. У цій акції зокрема візьмуть участь театр імені Марії Заньковецької з виставою «П’ять пісень Полісся» та театр імені Лесі Українки з виставою «Леся. Історія».

У Guest Program також візьмуть участь Львівська опера із «Запорожцем за Дунаєм», вільний театр «ОКО», Перший театр (там покажуть прем’єру вистави за Всеволодом Нестайком «Соняний зайчик»), «Слово і голос» із «Садом Божественних пісень. Сковорода» та театр «Воскресіння» із «Відлунням».

У фестивалі візьме участь театр з Нової Каховки, щоправда онлайн.

«Мельпомена Таврії» – міжнародний театральний фестиваль, заснований у 1999, який відбувається щорічно у Херсоні. У 2022 він єдиний раз проходив за межами Херсону – через тимчасову окупацію міста. За 22 роки існування зіграно близько 450 вистав за участі понад 200 театрів. У рамках конкурсу, експертна рада відзначає найкращих акторів, сценографію, музичне та режисерське оформлення.

Повну програму фестивалю можна побачити за посиланням.