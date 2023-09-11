«Київська камерата» на концерті у німецькому Равенсбурзі

У Львівській філармонії 12 вересня дасть єдиний концерт національний ансамбль солістів «Київська камерата», оркестр, де кожен музикант є віртуозом та сольним виконавцем. У липні 2023 року ансамбль очолила відома українська скрипалька Богдана Півненко.

Цьогоріч «Київська камерата» святкує 30-річчя діяльності як незалежного колективу та дає низку концертів з присвятою багатолітньому наставнику та творчому керівнику Валерію Матюхіну. Повертаючись із гастролей з Німеччини, оркестр зіграє програму з музикою Антоніо Вівальді та сучасного композитора, а також соліста «Київської камерати» Золтана Алмаші. «Пори року» стали центральною ідеєю програми: від часів італійського мистецтва початку XVIII століття до звучання сучасної академічної музики України. Впродовж кількох століть і до наших днів цикл скрипкових концертів Антоніо Вівальді залишається шедевром світового музичного репертуару.

Від середини ХХ століття класичну світову сцену заполонила пристрасна музика танго. Саме завдяки видатному Астору П’яццоллі танцювальний жанр танго здобув таку популярність у світі. «Пори року в Буенос-Айресі» П’яццолли – це звернення до традиції, започаткованої Вівальді, та чуттєвості інструментальної музики та танцю Південної Америки.

Безумовно, композитор Золтан Алмаші черпав натхнення для написання свого циклу в музиці і Вівальді, і П’яццолли. Автор дає поетичні назви до кожної та звертається до барокового жанру Concerto grosso, створюючи «Пори року» для скрипки та камерного оркестру. Календарний рік для кожного композитора починається з різних пір: для Вівальді, без сумніву, це весна. У П’яццолли «Пори року» беруть свій початок зі спекотного літа. Натомість для Золтана Алмаші початок року пов’язаний із річним календарем та першим місяцем в ньому.