Росіяни вивезли архіви з тимчасово окупованих територій

Головне управління розвідки Міноборони у четвер, 24 квітня, оприлюднило імена причетних до незаконного вивезення українських архівних матеріалів з тимчасово окупованих територій.

Як зазначають розвідники, з 2014 року під російською окупацією опинилося понад 5 млн документів Національного архівного фонду України, які становлять невіддільну частину національної та світової культурної спадщини. Значна частина була незаконно вивезена з тимчасово окупованих територій України – Криму, частин Донецької та Луганської областей, а також Херсонщини.

«Після звільнення Херсона було встановлено, що російські окупанти незаконно вивезли майже 360 тис. одиниць зберігання документів НАФ. Ці дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року», – зазначають у повідомленні.

ГУР МО України та Державна архівна служба України в розділі «Викрадена спадщина» порталу War&Sanctions оприлюднили імена людей, причетних до незаконного вивезення архівів та їх подальшої інтеграції до російської інфраструктури. Серед них:

Андрєй Артізов – керівник російського Держархіву;

Алєг Лобов – голова «державної архівної служби Республіки Крим»;

Іріна Краснонос – директорка так званого архіву міста Севастополь;

Вєталій Сємьонов – засновник і керівник громадської організації «Архівний дозор».

Також до злочину причетні співробітники так званого державного архіву Республіки Крим, які у 2022 році безпосередньо брали участь у незаконному вивезенні державних архівних фондів Херсонської області.

«ГУР МО України та Державна архівна служба України й надалі викриватимуть осіб і структури, причетні до спроб знищення історичної пам’яті, викривлення історії, спроб знищення національної ідентичності українського народу та приховування доказів воєнних злочинів», – додають у дописі.

Нагадаємо, у березні 2025 року розвідка повідомила, що росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України майже тисячу археологічних цінностей, які перебували у музеях чи були виявлені під час розкопок. Понад 160 із них вивезли з Криму.