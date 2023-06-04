Учасники заходу почепили на одне з дерев парку символічні дзвіночки

У неділю, 4 червня, у парку «На Валах», що у центрі Львова, відбулася символічна акція «Голоси дітей». Під час заходу учасники вшанування дітей, які загинули внаслідок збройного нападу Росії на Україну. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Учасники заходу, посадовці, військові, духовенство і діти, почепили на одне з дерев парку символічні дзвіночки. Зробили це на знак втрачених українських дитячих голосів.

«Ці дзвіночки – це голоси маленьких янголів, які більше не засміються, не мріятимуть, не потішать батьків, не прославлять Україну. Це голос до нашої свідомості, щоб не забувати, що ми втрачаємо, і довели боротьбу до переможного кінця. Щоб українські діти більше ніколи не почули звуків вибухів та автоматних черг, не бачили як гинуть дорогі їм люди», – сказав під час акції Максим Козицький.

Зазначимо, за останні два роки внаслідок збройної агресії Росії загинули 500 українських дітей і майже 22 тисячі депортовано.